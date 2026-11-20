Егор Крид сообщил о пострадавших в давке на концерте в Екатеринбурге

Несколько зрителей пострадали в давке на концерте Егора Крида в Екатеринбурге. Артист рассказал об этом на стриме после выступления, сообщает «Царьград» .

По словам Крида, давка началась, когда он спустился к поклонникам. В первых рядах сломалось ограждение, некоторым зрителям стало плохо. Один человек потерял сознание, на месте работали сотрудники скорой помощи.

Во время шоу певец предупредил, что может отказаться от выходов к публике, если подобные случаи продолжатся. Позднее на стриме он повторил предупреждение и призвал поклонников внимательнее относиться друг к другу.

Похожий случай произошел на другом концерте исполнителя в марте: во время давки 11-летнюю поклонницу зажало в металлическом ограждении. После этого другие зрители также рассказывали о сложностях на выступлениях артиста.

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