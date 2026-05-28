Посольство США опровергло информацию об эвакуации из Киева
Фото - © Evseev / Фотобанк Лори
В посольстве США опровергли информацию об эвакуации из Киева. В соцсети Х диппредставительство заявило, что работа в столице Украины продолжается в прежнем режиме, сообщает ТАСС.
«Никаких изменений в нашей работе не было. Иные сообщения на этот счет не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.
Что посольство США покинуло Киев, ранее заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас. По ее словам, американские представители покинули столицу Украины, а европейские — остались.
Ранее власти РФ призвали иностранцев как можно скорее покинуть Киев, а жителям украинской столицы рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.
