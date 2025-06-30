Посла Азербайджана вызвали в МИД РФ после задержания российских журналистов

Азербайджанского посла Рахмана Мустафаева вызвали в МИД РФ после того, как в Баку были незаконно задержаны российские журналисты, сообщает ТАСС .

Диппредставитель республики был вызван в МИД в связи с недружественными действиями Азербайджана.

В министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что до развернувшейся в понедельник вокруг российских представителей СМИ ситуации к ним не было никаких претензий со стороны официального Баку.

Днем 30 июня в офисе российского агентства «Sputnik-Азербайджан» в Баку прошли обыски и задержания. При этом азербайджанские силовики отчитались, что якобы были задержаны двое сотрудников ФСБ России, работавших под прикрытием на радио Sputnik в Баку.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Баку не объясняет своих действий. Российское посольство проинформировало о ситуации с журналистами МИД и силовые структуры Азербайджана, но не получило ответа.

Ранее азербайджанские власти отменили все культурные мероприятия по российской линии из-за прошедших в Свердловской области задержаний этнических азербайджанцев.