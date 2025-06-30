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Обыски проходят в офисе российского агентства «Sputnik-Азербайджан» в Баку

Местные СМИ заявили, что в офисе российского агентства «Sputnik-Азербайджан» проходят обыски. С чем связаны следственные действия, неизвестно, сообщает URA.RU .

В пресс-службе МВД республики добавили, что здание офиса взяли под контроль правоохранительные органы. Доступ туда для посторонних ограничен.

Как пишет издание Report, интерес к деятельности «Sputnik-Азербайджан» вырос после новостей о ликвидации в стране представительства медиагруппы «Россия сегодня».

Ранее Баку отменил все культурные мероприятия по российской линии из-за прошедших на Урале задержаний уроженцев Азербайджана. Полиция подозревает их в причастности к убийствам, произошедшим в 2000-х в Свердловской области.

Азербайджан выразил протест в связи с задержаниями, заявив, что в ходе рейда силовиков погибли два уроженца республики.