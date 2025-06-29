Азербайджан отменил все культурные мероприятия по линии РФ

Власти Азербайджана заявили, что отменили в республике все мероприятия по линии российских государственных и частных учреждений, сообщает ТАСС .

Министерство культуры страны объяснило это задержаниями уроженцев Азербайджана, которые недавно прошли в Екатеринбурге. В Баку ранее также выразили протест в связи с этим.

Власти республики утверждали, что при задержании погибли два их соотечественника. В связи с этим в Азербайджане были отмены культурные мероприятия, включая концерты, фестивали, выставки, которые планировалось провести в стране по линии РФ.

Ранее в Екатеринбурге силовики задержали нескольких человек, входивших в состав этнической преступной группы. Их подозревают в причастности к убийствам и другим преступлениям, происходившим в Свердловской области в 2000-х.

Между тем в МИД РФ отметили, что вызванный в МИД Азербайджана временный поверенный в делах РФ Петр Волоковых разъяснил ситуацию коллегам-дипломатам.