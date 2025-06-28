МИД РФ дал ответ на вопросы Баку после задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге

Министерство иностранных дел России прокомментировало РБК слова МИД Азербайджана по поводу задержания в Екатеринбурге членов азербайджанской диаспоры. Правоохранители в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений провели задержания и обыски по местам проживания подозреваемых — граждан РФ, выходцев из Азербайджана.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что 28 июня в министерство иностранных дел Азербайджана пригласили временного поверенного в делах РФ П. С. Волоковых. Он разъяснил ситуацию коллегам-дипломатам, а также сказал, что ситуацию контролируют правоохранители.

Следствие по уголовным делам идет и дальше. Более подробные данные по мере их появления сообщит Следственный комитет РФ, отметила Захарова.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области сообщила, что граждан задержали по подозрению в совершении нескольких преступлений. 27 июня в правоохранительные органы доставили примерно 50 человек.