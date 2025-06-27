Массовые задержания азербайджанцев проходят в крупном городе России

В Екатеринбурге начались массовые задержания азербайджанцев — в правоохранительные органы доставили уже около 50 человек, утверждает E1.RU со ссылкой на нескольких очевидцев. По данным издания, среди задержанных ищут подозреваемого в убийстве, совершенном почти четверть века назад.

«Хватают и увозят. Кто-то сам пришел, когда ему позвонили, а кто-то прячется. Говорят, ищут убийцу. Куча полицейских из главка, следователи СК», — утверждает один из свидетелей задержаний.

Предварительно, массовые задержания устроили правоохранители из отдела по расследованию особо важных дел. Оперативное сопровождение осуществляет убойный отдел, говорится в статье.

По информации СМИ, массовые задержания иностранцев в уральской столице связаны с убийством в 2001 году, в котором была замешана диаспора. До недавнего времени дело находилось в архиве.

В Следственном комитете пока не комментировали информацию о массовых задержаниях азербайджанцев в Екатеринбурге.