СК: несколько задержанных уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге признали вину

В Екатеринбурге некоторые уроженцы Азербайджана, задержанные по делу об убийствах в 2000-х, уже дали признательные показания, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК.

По данным следствия, в числе задержанных фигуранты, входившие в состав этнической преступной группы. Их подозревают в причастности к ряду преступлений, в том числе убийствам и покушениям на убийства, которые были совершены на территории Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах.

Некоторые из задержанных дали признательные показания. Они сотрудничают со следствием. Также у них были проведены обыски. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Также фигурантов проверяют на причастность к иным подобным делам. Им может грозить вплоть до пожизненного заключения за совершение наиболее тяжкого из данных преступлений.

Ранее Баку выразил протест в связи с задержаниями уроженцев республики на Урале, которые прошли 27 июня. Там отметили, что два человека при задержании погибли.