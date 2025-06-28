Баку выразил протест в связи с задержанием азербайджанцев на Урале
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МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в республике Петра Волоковых. Это связано с задержанием в Екатеринбурге азербайджанцев, сообщает РИА НовостиТАСС.
В Азербайджане отметили, что 27 июня российские силовики провели рейды в квартирах на Урале. По версии Баку, были задержаны девять граждан республики.
Также Баку утверждает, что при задержании два человека погибли и несколько получили травмы.
Азербайджан выразил «решительный протест» российской стороне в связи с этой ситуацией.
В ГУ МВД России по Свердловской области между тем заявили, что граждане были задержаны по подозрению в совершении нескольких преступлений, произошедших в Екатеринбурге ранее.
По информации СМИ, повышенное внимание екатеринбургских силовиков к азербайджанцам связано с убийством в 2001 году, в котором была замешана диаспора.