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Баку выразил протест в связи с задержанием азербайджанцев на Урале

МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в республике Петра Волоковых. Это связано с задержанием в Екатеринбурге азербайджанцев, сообщает РИА Новости ТАСС .

В Азербайджане отметили, что 27 июня российские силовики провели рейды в квартирах на Урале. По версии Баку, были задержаны девять граждан республики.

Также Баку утверждает, что при задержании два человека погибли и несколько получили травмы.

Азербайджан выразил «решительный протест» российской стороне в связи с этой ситуацией.

В ГУ МВД России по Свердловской области между тем заявили, что граждане были задержаны по подозрению в совершении нескольких преступлений, произошедших в Екатеринбурге ранее.

По информации СМИ, повышенное внимание екатеринбургских силовиков к азербайджанцам связано с убийством в 2001 году, в котором была замешана диаспора.