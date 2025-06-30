Захарова отреагировала на операцию силовиков Азербайджана в офисе Sputnik

РФ обеспокоена тем, что более двух часов дипломаты не могут связаться с журналистами агентства «Sputnik Азербайджан», в офисе которого азербайджанские силовики устроили операцию, сообщила офпред МИД России Мария Захарова. По ее словам, Баку не объясняет своих действий, сообщает ТАСС .

Российское посольство проинформировало о ситуации с журналистами МИД и силовые структуры Азербайджана, но не получило ответа. Захарова добавила, что представителей консульского отдела диппредставительства не допускают к сотрудникам «Sputnik Азербайджан», у которых есть российское гражданство.

«Информацию о причинах таких действий не дают. Волнуемся за своих журналистов», — сказала официальный представитель МИД России.

Днем 30 июня в офисе российского агентства «Sputnik-Азербайджан» в Баку устроили обыски. Ранее азербайджанские власти отменили все культурные мероприятия по российской линии из-за прошедших на Урале задержаний этнических азербайджанцев.