В Баку заявили о задержании агентов ФСБ в офисе Sputnik

Minval: в офисе Sputnik в Баку задержали «агентов ФСБ под прикрытием»

Азербайджанские силовики якобы задержали двух сотрудников ФСБ России, которые «работали под прикрытием» в офисе радио «Sputnik Азербайджан» в Баку, утверждает Minval . Официальные власти обеих стран пока не комментировали эту информацию.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена ситуацией с операцией азербайджанских силовиков в офисе Sputnik. По словам политика, более двух часов дипломаты не могли связаться с российскими журналистами, причем Баку не объясняло мотив своих действий.

Обыски в офисе «Sputnik Азербайджан» начались после того, как азербайджанские власти отменили все культурные мероприятия по российской линии из-за прошедших на Урале задержаний этнических азербайджанцев.