Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным назвал сильной путаницей ситуацию с заявлениями немецкого канцлера Фридриха Мерца, а также некоторых политиков ЕС о снятии ограничений для Украины по нанесению ударов дальнобойным оружием. Некоторые члены правительства опровергали заявления немецкого лидера. Видео разговора опубликовано в Telegram-канале репортера.

При этом Мерц настаивает, что решение о снятии ограничения на поставки дальнобойного оружия европейскими государствами все же было. Теперь якобы ВСУ могут наносить удары на любые дистанции вглубь РФ, отметил Песков.

Если это так, то принятое Западом решение чрезвычайно опасное. В таком случае сделаны несколько шагов к дополнительной конфронтации, что решительным образом диссонирует с мирными усилиями, подчеркнул пресс-секретарь президента России.

26 мая Мерц сказал, что ФРГ сняла ограничения на дальнобойность оружия, передаваемого Украине. Франция, Великобритания и США тоже снимают соответствующие запреты.

Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль в тот же вечер сказал, что политика ФРГ в отношении поставок дальнобойного оружия Украине остается неизменной. Никаких новых договоренностей не достигали.

27 мая Мерц заявил, что решение о снятии ограничений на передачу дальнобойного оружия Украине приняли несколько месяцев назад. 26 мая он просто объявил об этом решении официально.