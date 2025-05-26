Клингбайль опроверг заявления Мерца о снятии всех ограничений по дальности

Это заявление прозвучало в ответ на слова канцлера Фридриха Мерца, который ранее утверждал, что Германия вместе с Великобританией, Францией и США больше не накладывает ограничений на дальность поставляемого Киеву оружия.

«Хочу четко заявить, что никаких новых договоренностей, выходящих за рамки ранее утвержденной правительственной политики, не существует», — подчеркнул Клингбайль на пресс-конференции.

Это заявление свидетельствует о сохраняющихся разногласиях внутри немецкого руководства по вопросу военной поддержки Украины. В то время как некоторые политики, включая Мерца, выступают за снятие всех ограничений, официальная позиция правительства пока остается более сдержанной.