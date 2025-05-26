США, ФРГ, Франция и Британия разрешили Украине бить дальнобойным оружием по РФ

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Мерц: Германия больше не ограничивает дальнобойность оружия Украины

Германия снимает ограничения на дальнобойность оружия, поставляемого Украине, заявил канцлер Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR. Он добавил, что Франция, США и Великобритания так же снимают соответствующие запреты, пишет РИА Новости .

«Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине», — объявил Мерц.

По словам канцлера, сейчас Украина может официально наносить удары немецким оружием по объектам внутри России. Следующий шаг, по мнению Мерца, — передача таких вооружений в украинскую армию.

Во время апрельского интервью телеканалу ARD канцлер не исключал, что ФРГ может передать Украине крылатые ракеты Taurus, если поставку согласуют европейские партнеры.