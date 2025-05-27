Мерц: решение о снятии запрета на дальнобойное оружие для Киева приняли давно

Решение о снятии ограничений на передачу дальнобойного оружия Украине приняли несколько месяцев назад. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает РИА Новости .

Он добавил, что государства, которые ввели ограничения по дальнобойности, длительное время назад отказались от таких условий. 26 мая было объявлено о решении, принятом несколько месяцев назад.

Мерц считает, что ВСУ имеют право применять получаемое оружие в том числе за пределами собственных границ.

Германский лидер 26 мая рассказал о том, что Берлин снимает ограничения на поставки дальнобойного оружия Украине. Аналогичные запреты отменили Франция, Великобритания и Соединенные Штаты.

Ранее в Сети выложили карту возможных ударов по регионам РФ в случае снятия ЕС ограничений на поставку дальнобойных ракет. Если это действительно произойдет, они смогут доставать до Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Ярославля, Казани и других городов.