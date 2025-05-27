Мерц: решение о снятии запрета на дальнобойное оружие для Киева приняли давно
Решение о снятии ограничений на передачу дальнобойного оружия Украине приняли несколько месяцев назад. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает РИА Новости.
Он добавил, что государства, которые ввели ограничения по дальнобойности, длительное время назад отказались от таких условий. 26 мая было объявлено о решении, принятом несколько месяцев назад.
Мерц считает, что ВСУ имеют право применять получаемое оружие в том числе за пределами собственных границ.
Германский лидер 26 мая рассказал о том, что Берлин снимает ограничения на поставки дальнобойного оружия Украине. Аналогичные запреты отменили Франция, Великобритания и Соединенные Штаты.
Ранее в Сети выложили карту возможных ударов по регионам РФ в случае снятия ЕС ограничений на поставку дальнобойных ракет. Если это действительно произойдет, они смогут доставать до Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Ярославля, Казани и других городов.