Москва под угрозой: стало известно, куда смогут долететь дальнобойные ракеты

сегодня в 16:33

Появилась карта возможных ударов по РФ при снятии запрета на дальнобойные ракеты

В Сети опубликовали карту возможных ударов по регионам России в случае снятия Евросоюзом ограничения на дальнобойные ракеты. Тогда они могут долететь и до Москвы, сообщает URA.RU .

Западные страны планируют снять ограничения для Украины на использование дальнобойного оружия. Судя по всему, ВСУ получат немецкие ракеты Taurus.

Одна из модификаций позволяет достать и до Москвы. Под угрозой оказываются Санкт-Петербург, Казань, Самара, Вологда, Ярославль и другие регионы России, которые находятся ближе к украинской границе.

Ранее канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия снимает ограничения на дальнобойность оружия, поставляемого Украине. Он добавил, что Франция, США и Великобритания также снимают соответствующие запреты.