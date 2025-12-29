Песков: Путин и Трамп скоро вновь созвонятся

Президент РФ Владимир Путин в скором времени проведет еще один телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает URA.RU .

Кремль дополнительно проинформирует о беседе, добавил Песков.

Также он прокомментировал распространившуюся западными СМИ информацию о том, что Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский якобы могут созвониться впервые с июля 2020 года. По словам Пескова, речи об этом не идет.

Он отметил, что Москва под политическим решением понимает вывод ВСУ из Донбасса. Песков также сказал, что РФ думает о прекращении военного конфликта в контексте достижения своих целей. Он напомнил о высказывании Трампа, который заявил, что, если Украина не пойдет на сделку, то она продолжит терять земли.

Накануне Трамп сообщил, что провел телефонный звонок с Путиным. Лидеры обсудили урегулирование украинского конфликта. Затем Трамп встретился с Зеленским. После этих переговоров американский президент заявил о согласовании 95% вопросов по Украине.

