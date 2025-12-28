Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил, что провел телефонную беседу с российским лидером Владимиром Путиным.

«У меня только что состоялся хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом Путиным перед моей встречей сегодня в 13:00 с президентом Зеленским», — написал Трамп.

Других подробностей разговора американский президент не привел.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Майами на переговоры с Трампом, они начнутся в 21:00 мск. Перед встречей с Трампом Зеленский поговорил с премьером Великобритании Киром Стармером.

