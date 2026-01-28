сегодня в 19:30

Песков: переговоры в Абу-Даби по украинскому конфликту продолжатся 1 февраля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков завил, что трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине планируется продолжить 1 февраля в Абу-Даби, сообщает ТАСС .

23 января в столице ОАЭ состоялось первое заседание трехсторонней рабочей группы, включающей представителей России, США и Украины, посвященное вопросам безопасности. Потом прошел второй день переговоров между представителями России, США и Украины по урегулированию конфликта.

«На 1 февраля запланированы (переговоры - ред.). Ну, ориентировочно, но пока исходим из этого», — сказал Песков.

Он уточнил, что подготовка к этому мероприятию уже идет.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа охарактеризовала прошедшую в ОАЭ встречу представителей РФ и Украины как историческое событие.

