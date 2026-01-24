сегодня в 16:48

Российская делегация вернулась в отель после переговоров по Украине в Абу-Даби

Российская делегация, которую возглавлял начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, вернулась в отель в Абу-Даби после второй трехсторонней встречи, посвященной переговорам по Украине, сообщает РИА Новости .

Накануне в столице ОАЭ состоялось первое заседание трехсторонней рабочей группы, включающей представителей России, США и Украины, посвященное вопросам безопасности. В США назвали продуктивным первый день переговоров в Абу-Даби.

Российскую делегацию из представителей Минобороны возглавил начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получает практически каждый час доклады о том, как проходит трехсторонний контакт. По его словам, стороны обсуждают параметры завершения конфликта.

