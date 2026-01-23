Зеленский раскрыл темы переговоров Украины, США и России в Абу-Даби

В ходе переговоров в Абу-Даби обсуждаются возможные пути урегулирования украинского кризиса, об этом в своем Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, он получает отчет о ходе переговоров почти ежечасно.

«Почти каждый час мне докладывают украинские представители — они сейчас находятся в Эмиратах, там сегодня (23 января — ред.) были украинская, американская и российская делегации, и уже состоялся разговор. Это важно, потому что давно не было таких трехсторонних форматов встреч. Говорят о параметрах прекращения войны», — написал Зеленский.

23 января в Абу-Даби состоялось первое заседание трехсторонней рабочей группы, включающей представителей России, США и Украины, посвященное вопросам безопасности. Планируется продолжение работы группы в субботу, 24 января.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в состав российской делегации вошли высокопоставленные представители Минобороны РФ, возглавляемые адмиралом, начальником Главного управления Генерального штаба Игорем Костюковым.

