Делегации РФ, США и Украины официально начали переговоры в Абу-Даби

Глава МИД ОАЭ Шейх Абдалла бин Заид Аль Нахайян сообщил, что 23 января в Абу-Даби официально стартовал переговорный процесс между делегациями России, США и Украины, пишет ТАСС .

О проведении первого заседания трехсторонней встречи ранее сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Тема стартовавшей встречи — урегулирование украинского конфликта. Другие подробности пока не сообщаются.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее прокомментировал сообщения о том, что в Абу-Даби в рамках трехсторонних переговоров были в том числе неофициальные встречи. По его словам, он об этом ничего не знает.

