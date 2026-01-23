сегодня в 13:50

Переговоры России, США и Украины стартовали в Абу-Даби

В Абу-Даби начались переговоры делегаций России, США и Украины. Тема переговоров — решение украинского конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

«Однако мы еще не знаем, находятся ли представители России и Украины в одной комнате», — добавил корреспондент Салли Локвуд.

О проведении первого заседания трехсторонней встречи ранее сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

В состав делегации вошли представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба, адмиралом Игорем Костюковым.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.