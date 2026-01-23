сегодня в 16:55

Песков ничего не знает о неофициальных встречах на переговорах в Абу-Даби

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он не обладает информацией о неофициальных встречах между представителями РФ, США и Украины на переговорах в Абу-Даби, сообщает РИА Новости .

«Нет, я не располагаю информацией, я не знаю», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Американские СМИ со ссылкой на украинскую сторону сообщили, что на площадке переговоров происходят некие неформальные встречи, но подробностей не раскрыли.

Встреча представителей России, США и Украины проходит 23 января. В состав делегации вошли представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.

