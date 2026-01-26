Белый дом назвал историческими трехсторонние переговоры по Украине

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа охарактеризовала прошедшую в ОАЭ встречу представителей РФ и Украины как историческое событие, пишет ТАСС .

«В прошлые выходные прошла многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения, но носила исторический характер. Команда президента действительно усадила обе стороны этой войны за стол переговоров, чтобы продвинуться ближе к миру», — отметила она.

23 января в столице ОАЭ состоялось первое заседание трехсторонней рабочей группы, включающей представителей России, США и Украины, посвященное вопросам безопасности. Накануне состоялся второй день переговоров между представителями России, США и Украины по урегулированию конфликта.

В ходе переговоров в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта обсуждались самые острые темы: территориальные вопросы на Донбассе, статус Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и конкретные шаги по деэскалации, необходимые с обеих сторон.

