Белый дом назвал историческими трехсторонние переговоры по Украине
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа охарактеризовала прошедшую в ОАЭ встречу представителей РФ и Украины как историческое событие, пишет ТАСС.
«В прошлые выходные прошла многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения, но носила исторический характер. Команда президента действительно усадила обе стороны этой войны за стол переговоров, чтобы продвинуться ближе к миру», — отметила она.
23 января в столице ОАЭ состоялось первое заседание трехсторонней рабочей группы, включающей представителей России, США и Украины, посвященное вопросам безопасности. Накануне состоялся второй день переговоров между представителями России, США и Украины по урегулированию конфликта.
В ходе переговоров в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта обсуждались самые острые темы: территориальные вопросы на Донбассе, статус Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и конкретные шаги по деэскалации, необходимые с обеих сторон.
