Переговоры по Украине стартовали в Женеве

В Женеве начались очередные трехсторонние переговоры РФ, США и Украины по урегулированию украинского кризиса, сообщает РИА Новости .

Встреча проходит в отеле InterContinental. Она продолжится также 18 февраля.

Трехсторонние консультации проходят в закрытом для прессы режиме.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрии Песков призвал не ждать во вторник новостей по итогам первого дня переговоров, так как они продолжаться в среду. Также он отмечал, что на встрече в том числе будут обсуждать территориальный вопрос.

