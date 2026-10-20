Координатор ЛДПР объяснил, почему запреты мессенджеров не остановят вербовку

Координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев заявил, что ограничения каналов связи не устранят вербовщиков подростков: интернет служит им лишь инструментом, сообщает RuNews24.ru .

Крастелев призвал выявлять вербовщиков, организаторов преступлений и тех, кто их финансирует, а не ограничиваться борьбой с площадками.

«Вербовщики действовали и до появления соцсетей и мессенджеров: искали уязвимых людей, предлагали деньги, давили на обиды, обещали признание и поддержку. Поэтому борьбу с ними нельзя подменять запретами каналов связи. С такой логикой можно дойти до абсурдных запретов. Закрыв площадку, мы не устраним тех, кто вовлекает подростков в преступления: они будут искать другие способы связи. Выявлять нужно самих вербовщиков, организаторов и тех, кто их финансирует», — подчеркнул Крастелев.

Родителям важно объяснять детям признаки вербовки: просьбы скрывать общение, срочно куда-то идти или выполнить поручение за деньги. За вхождением в доверие могут последовать угрозы и шантаж.

По словам Крастелева, ребенок должен знать, что дома ему помогут, даже если он уже взял деньги или испугался угроз. Подозрительную переписку нужно сохранить и передать полиции.

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