Первые заморозки на Ямале привели к авариям с заносами

Гололедица и туман стали причиной нескольких ДТП на Ямале. Водителям рекомендуют сменить резину и отказаться от резких маневров, сообщает «Север-Пресс» .

16 октября в 13 км от Салехарда на трассе в сторону Аксарки автомобиль вылетел с дороги из-за гололеда. Водитель не справился с управлением, на место вызвали эвакуатор.

Директор автосервиса «Эф-Сервис» в Салехарде Владимир Андреевич пояснил, что летние шины теряют сцепление при низких температурах. По его мнению, выезд на них по утреннему инею допустим лишь в крайнем случае.

«Проехать можно, но это должен быть очень опытный водитель. Это крайний случай. Но неопытные водители думают, что это не такая уж большая опасность», — предупредил директор автосервиса.

Эксперт советует увеличить дистанцию в 2-3 раза, заранее снижать скорость перед переходами и перекрестками, плавно тормозить и маневрировать. В начале поездки стоит проверить тормоза на свободном участке. Круиз-контроль лучше отключить, а антиблокировочную систему тормозов — оставить включенной: она не заменяет зимние шины.

Пешеходам рекомендуют обувь с нескользящей подошвой, мелкие шаги и свободные руки. Перед переходом нужно снять наушники и капюшон, убедиться, что машины замедляются. Светоотражатели помогут стать заметнее в темноте и тумане.

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