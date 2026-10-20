Жители Ямала жалуются на прицепы, занявшие дворовые парковки

На Ямале жители жалуются на прицепы, которые месяцами занимают места во дворах и мешают уборке снега. При этом правила дорожного движения не запрещают такую стоянку, сообщает «Север-Пресс» .

В Новом Уренгое власти организовали парковки для прицепов в микрорайоне Оптимистов и на Приполярной улице. В Надыме специальная стоянка стоит 700 рублей в месяц.

Юрист Антон Крючков отметил, что правила дорожного движения не ограничивают срок стоянки прицепа. Однако муниципальные правила позволяют вывозить брошенную или разукомплектованную технику.

«Исправный зарегистрированный прицеп под эти критерии обычно не подпадает, поэтому вывезти его с парковки не могут», — пояснил Крючков.

По словам юриста, собственники могут запретить стоянку прицепов на общем участке решением собрания. За это должны проголосовать не менее двух третей от общего числа собственников. Ограничение должно действовать для всех, а не для одного соседа. Само по себе письмо управляющей компании не обязывает владельца убрать технику.

На Ямале парковка на озелененных территориях, детских и спортивных площадках, площадках для выгула животных грозит гражданам штрафом от 2 до 3 тыс. рублей. За повторное нарушение в течение года — от 3,5 до 5 тыс. рублей.

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