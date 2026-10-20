Врач Александр Мясников рассказал, что тратит деньги на путешествия и технику

Кардиолог Александр Мясников ответил на предположение о многомиллионных доходах. По его словам, почти все средства уходят на поездки и увлечения, сообщает «Царьград» .

Врач, кандидат медицинских наук Александр Мясников написал о личных финансах в Telegram-канале. Поводом стал комментарий подписчика, который связал его спортивные увлечения с миллионными заработками. Мясников резко ответил автору и назвал его дураком.

«Но откуда такое представление про „миллионы“, видно по публикациям. Все трачу на путешествия и увлечения (ну да — джипы, снегоходы, квадроциклы, лодки), но если меня попросить в долг, у меня, скорее всего, нужной суммы в наличии не окажется», — рассказал он.

Доктор пояснил, что не считает себя богатым. По его мнению, самые богатые — люди, у которых есть все необходимое, но которые не становятся заложниками своих денег. В подтверждение он привел слова знакомого бизнесмена о том, что даже владелец собственной яхты может испытывать безысходность.

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