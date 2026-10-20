Ким Чен Ын посетил выставку в Пхеньяне на фоне слухов о коме

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике после сообщений западной прессы о его тяжелом состоянии. Он осмотрел выставку одежды и обуви в Пхеньяне, передает «Царьград» .

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что 19 октября Ким Чен Ын лично ознакомился с образцами одежды и обуви. Новость о визите появилась на фоне публикаций о состоянии здоровья политика.

Газета The Sun заявила, что северокорейский лидер впал в кому после кровоизлияния в мозг. Издание сослалось на китайского диссидента Ваньцзюнь Се, проживающего в США.

Подобные слухи появлялись и раньше. В 2015 году зарубежные СМИ писали об операции на сердце и коме после того, как Ким Чен Ын больше месяца не появлялся на публике. Позднее он вышел с тростью, а затем вернулся к полноценному исполнению обязанностей.

В 2017 и 2020 годах отсутствие главы Северной Кореи на крупных государственных мероприятиях также вызывало слухи. Эксперты связывают регулярность таких публикаций с закрытостью страны и отсутствием независимых источников информации о здоровье ее руководства.

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