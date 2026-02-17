Песков призвал не ждать во вторник новостей с переговоров по Украине в Женеве

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, каких-либо новостей о переговорах в Женеве по урегулированию украинского конфликта 17 февраля ждать не стоит, так как встреча продолжится 18 февраля. Об этом пишет ТАСС .

«Не думаю, что сегодня стоит ожидать каких-то новостей, потому что, как вы знаете, планируется, что работа продолжится и завтра», — сказал официальный представитель Кремля.

Переговоры пройдут в закрытом для прессы режиме. Российская делегация уже находится в Женеве. Возглавляет ее помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее Песков раскрыл, что на встрече 17–18 февраля Россия, США и Украина будут обсуждать «главные темы». В том числе речь пойдет о территориальном вопросе.

