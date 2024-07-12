NYT: Украина не перейдет в наступление в 2024 году

Поддержка Украины, о которой договорились на саммите в Вашингтоне, не позволит Киеву перейти в наступление в 2024 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Об этом заявили чиновники НАТО, имея в виду сроки поставки оружия. На транспортировку вооружения могут уйти месяцы, а некоторое оборудование пока еще вообще не закуплено.

Саммит НАТО прошел 9–11 июля в Вашингтоне. Более 20 стран подписали документ для ускорения помощи Украине. Они обязались поддержать Киев в том числе в военной и оборонной сферах деятельности.

Североатлантический альянс также пообещал предоставить Украине 40 млрд долларов в 2025 году. Эти деньги пойдут для противодействия России.