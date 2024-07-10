НАТО предоставит Украине 40 млрд евро помощи в 2025 году
Белый дом: НАТО собирается предоставить денежную помощь Украине
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Страны НАТО объявят о намерении предоставить Украине еще миллиарды евро помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.
Страны Североатлантического альянса собираются выделить Киеву в качестве помощи как минимум 40 млрд евро на протяжении 2025 года.
Эти деньги пойдут Украине для противодействия России в ходе конфликта. НАТО рассчитывает на победу Киева.
Заявление о предоставлении помощи будет сделано на саммите в Вашингтоне.
Ранее стало известно, что Киев потребует от НАТО снять ограничения на использование оружия на приближающемся саммите. Украина планирует наносить удары по российскому тылу.