НАТО предоставит Украине 40 млрд евро помощи в 2025 году

сегодня в 14:15

Страны НАТО объявят о намерении предоставить Украине еще миллиарды евро помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Страны Североатлантического альянса собираются выделить Киеву в качестве помощи как минимум 40 млрд евро на протяжении 2025 года.

Эти деньги пойдут Украине для противодействия России в ходе конфликта. НАТО рассчитывает на победу Киева.

Заявление о предоставлении помощи будет сделано на саммите в Вашингтоне.

Ранее стало известно, что Киев потребует от НАТО снять ограничения на использование оружия на приближающемся саммите. Украина планирует наносить удары по российскому тылу.