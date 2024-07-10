Украина хочет получить от Запада право на удары по российскому тылу

сегодня в 03:04

Киев потребует от НАТО снять ограничения на использование оружия

Киев на саммите НАТО в Вашингтоне потребует от Запада снять ограничения на использование оружия по территории России, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Politico.

Издание ссылается на слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

Украинский чиновник дал интервью газете, в котором указано, что Киев, в частности, хочет получить дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по России с соответствующей санкцией Белого дома.

Ранее США передали Украине дальнобойные ракеты с кассетной боевой частью. Этими боеприпасами был нанесен удар по мирным жителям на пляже Севастополя 23 июня 2024 года.