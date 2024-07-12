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Более 20 стран на саммите НАТО подписали документ для ускорения помощи Украине

Свыше 20 стран на полях саммита НАТО в Вашингтоне подписали документ для координации коллективных усилий и ускорения военной помощи Украине, сообщает РИА Новости.

Подписи подставили США, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды. Помимо этого, документ подписали Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания, главы Евросовета, Еврокомиссии и президент Украины Владимир Зеленский.

В рамках документа стороны должны будут оказать Киеву поддержку в области обороны и безопасности, подготовке военных, модернизации армии.

Киеву также помогут в поддержке высокого уровня возможностей для обороны и сдерживания.

ВС РФ продолжают проведение СВО на территории Украины по указу президента РФ Владимира Путина.