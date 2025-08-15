сегодня в 13:19

NBC: Трамп хочет принять Путина на Аляске с наивысшими почестями

Аляска готовится к саммиту РФ и США. Американский президент Дональд Трамп намерен принять российского лидера Владимира Путина со всеми почестями, сообщает РИА Новости со ссылкой на NBC.

По данным телеканала, глава Белого дома хочет лично поприветствовать коллегу по прибытии того на авиабазу Элмендорф-Ричардсон. Трамп встретит его с наивысшими почестями.

Между тем несколько российских самолетов уже прибыли на Аляску.

Саммит начнется в 22:00 по московскому времени. Сначала у лидеров будет личная встреча, затем пройдут переговоры с участием делегаций стран.

Основной темой обсуждения станет урегулирование украинского кризиса. Также Трамп заявил о планах организовать трехстороннюю встречу вместе с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.