сегодня в 17:56

Российский спецборт Ил-96 прибыл из Москвы в Анкоридж

Спецборт Ил-96, который в четверг вылетел из аэропорта Внуково, прибыл в Анкоридж. Об этом свидетельствуют данные Flightradar, сообщает ТАСС .

Этим спецбортом могла лететь часть российской делегации для подготовки саммита РФ — США.

Встреча между лидерами России и Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пройдет 15 августа в городе Анкоридж, штат Аляска.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что вылет американского президента на Аляску запланирован на утро 15 августа.