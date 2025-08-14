сегодня в 12:24

Спецборт Ил-76 вылетел из Внукова на базу Элмендорф-Ричардсон в США

Из аэропорта Московского региона Внуково вылетел спецборт Ил-76, самолет направляется на базу Элмендорф-Ричардсон, которая находится на американской Аляске, сообщает ТАСС .

На борту может находиться одна из передовых групп, которая занимается подготовкой саммита РФ — США.

Встреча между лидерами России и Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пройдет 15 августа в городе Анкоридж, штат Аляска.

После этого американский лидер рассчитывает, что при успешной первой встрече он проведет разговор с Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.