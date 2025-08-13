Трамп рассчитывает провести саммит с участием Украины после встречи с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает, что проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским в случае успешного саммита на Аляске, сообщает ТАСС .

Об этом глава Белого дома заявил во время посещения Центра исполнительских искусств им. Джона Кеннеди в Вашингтоне.

«Если первая (встреча — ред.) пройдет хорошо, мы быстро проведем вторую. Я хотел бы сделать это почти сразу же», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что идея приглашения Зеленского на встречу с Путиным на Аляске не рассматривалась изначально. Однако президент США готов присутствовать на второй встрече, если об этом попросят российский и украинский лидеры.

При этом Трамп добавил, что Москва столкнется с очень серьезными мерами со стороны Вашингтона, если не выполнит достигнутые на Аляске договоренности.

Встреча между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом намечена на 15 августа в городе Анкоридж, штат Аляска.