сегодня в 10:08

Белый дом: встреча Путина и Трампа на Аляске начнется в 22:00 по Москве

Встреча российского президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже в штате Аляска начнется 15 августа в 11:00 по местному времени. По Москве это 22:00, сообщает ТАСС со ссылкой на график главы США, опубликованный пресс-службой Белого дома.

В 17:45 по местному времени или в 04:45 по московскому Трамп вылетит из Анкориджа. Он отправится обратно в Вашингтон.

Переговоры Путина и Трампа станут первой очной встречей президентов России и США с июня 2021 года. В последний раз глава РФ проводил саммит с экс-лидером Соединенных Штатов Джо Байденом в швейцарской Женеве.

Путин будет первым в истории главой России, который посетил американскую Аляску.

На встрече президенты сначала пообщаются наедине. Затем организуют переговоры с делегациями.