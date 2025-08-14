Трамп заявил о планах встретиться с Зеленским после саммита с Путиным на Аляске

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске планирует связаться с главой Украины Владимиром Зеленским для обсуждения организации второй встречи.

«В зависимости от того, как пройдет встреча, я позвоню президенту Зеленскому и скажу: давай организуем встречу — где бы мы ее ни проводили. Пока не знаю, где она пройдет», — сказал Трамп в эфире радиостанции Fox News Radio.

Глава Белого дома добавил, что на сегодняшний день для проведения второй встречи рассматриваются три возможные локации. При этом остаться на Аляске «было бы проще всего».

Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа. Российско-американский саммит начнется в Анкоридже на Аляске в 22:30 по Москве. Каковы основные сценарии развития событий в переговорах РФ и США и насколько велика вероятность прекращения огня на Украине, читайте в материале РИАМО.