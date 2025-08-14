Встреча Путина и Трампа стартует 15 августа в 22:30 по московскому времени

Саммит Россия — США стартует в Анкоридже 15 августа в 11:30 по местному времени — это 22:30 по Москве. Встреча начнется с беседы тет-а-тет президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РБК .

Общаться государственным лидерам помогут переводчики. После этого переговоры продолжатся в составе делегаций, в том числе за рабочим завтраком.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, центральной темой саммита станет урегулирование украинского конфликта, но также лидеры затронут и другие вопросы. Подготовка к встрече уже вступила в завершающую фазу. После ее окончания президенты дадут совместную пресс-конференцию.

Ушаков также отметил, что состав американской делегации тоже определен, но правильно, если ее озвучат США. Переговоры состоятся по формуле «5 на 5».