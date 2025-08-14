Встреча Путина и Трампа на Аляске: что они будут обсуждать и смогут ли договориться о мире

Каковы основные сценарии развития событий в переговорах России и США и насколько велика вероятность прекращения боевых действий на Украине, читайте в материале РИАМО.

Встреча российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом (первая после избрания Трампа на второй срок) была организована с фантастической скоростью. 7 августа, сразу после визита своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Кремль, президент США заявил, что может встретиться с Путиным «очень скоро». На этот раз Трамп не обманул – уже 9 августа он объявил, что переговоры с главой российского государства состоятся спустя шесть дней на Аляске.

Что известно о встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Конкретное место, где пройдет саммит, было названо не сразу. В конце концов пресс-служба Белого дома объявила, что мероприятие пройдет в Анкоридже – крупнейшем городе штата. При этом, согласно сообщениям в СМИ, лидеры России и США встретятся не просто в городе, а на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Известно, что помимо глав государств, в саммите примут участие и министры иностранных дел России и США – Сергей Лавров и Марко Рубио.

Накануне мероприятия практически все жилье в городе оказалось забронировано, поэтому журналистам пришлось искать варианты размещения у местных жителей, а туристические поездки в штат и вовсе были отменены властями.

Почему Путин и Трамп встречаются именно на Аляске

Выбор Аляски как места переговоров удивил всех. Возможные причины столь необычного решения перечислил российский политолог Сергей Марков:

Фиксируются двусторонние отношения и независимость от других стран. Безопасность. Существует угроза теракта против Путина со стороны Украины и ее самых главных союзников, таких как Британия. Здесь угрозы теракта нет. Подчеркивается удаленность от Европы и Украины – чтобы они не надоедали своими попытками повлиять на переговоры. Изоляция Зеленского. В случае Стамбула или ОАЭ была угроза, что Зеленский прилетит туда сам, а лидеры Европы будут требовать провести встречу с ним. До Аляски Зеленскому не добраться. Это оригинальное решение. А оба – и Путин, и Трамп – любят оригинальные решения.

Если Марков прав, то четвертый пункт Трампу и Путину реализовать удалось – их украинский коллега Владимир Зеленский на саммит не приедет. Впрочем, американский лидер уже заявил, что встреча в Анкоридже будет скорее предварительной и за ней может последовать прямой диалог президентов РФ и Украины. Более того, в американской прессе уже называются даты встречи с участием Зеленского – «в конце следующей недели» (то есть 22-24 августа). Предполагается, что Путин мог дать на нее согласие.

Что будут обсуждать Путин и Трамп на Аляске 15 августа

Фото - © РИА Новости

После объявления о проведении саммита в западных СМИ появилось огромное количество публикаций с «инсайдами» о повестке разговора Путина и Трампа. Одной из самых реалистичных версий является обсуждение так называемого «воздушного перемирия», то есть запрета на взаимные удары по воздуху со стороны России и Украины. Многие СМИ и блогеры, в том числе российские, предполагают, что в ходе беседы со Стивом Уиткоффом Путин мог предложить Трампу именно этот вариант, на что американский лидер отреагировал с энтузиазмом.

Активно обсуждается в прессе и возможный размен территориями между РФ и Украиной. Наиболее реалистичный вариант такого рода предполагает вывод украинских войск со всей территории ЛНР и ДНР взамен на участки территории Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областей, контролируемых армией России. При этом в Запорожской и Херсонской областях Путин якобы согласен на перемирие по линии фронта.

Зеленский уже отверг возможность выхода ВСУ из Донбасса. Более того, во время онлайн-конференции с европейскими лидерами Трамп якобы пообещал вовсе не обсуждать вопрос территорий и вместо этого сосредоточиться на прекращении огня.

Смогут ли Путин и Трамп договориться о мире на Украине 15 августа

Фото - © РИА Новости

Многие аналитики сомневаются в том, что переговоры в Анкоридже приведут к реальным результатам в деле завершения украинского конфликта – даже если президенты США и РФ о чем-то договорятся, Украина просто не будет выполнять эти договоренности. В частности, об этом написал Сергей Марков.

Впрочем, и такой вариант может быть выгоден России. Как отметил бывший губернатор Псковской области и бывший помощник руководителя администрации президента РФ Евгений Михайлов, в случае отказа Украины от согласованного Путиным и Трампом варианта перемирия последний получит возможность прекратить военную помощь США Киеву под предлогом того, что Штаты сделали все что могли и больше не хотят поддерживать безнадежную войну. Если это произойдет, то, по мнению Михайлова, Евросоюз также перестанет помогать Украине и война закончится «в течение полугода». Правда, есть и вариант, при котором американцы изменят свою позицию в отношении украинского конфликта и не будут пытаться выйти из него как можно быстрее. В этом случае России придется воевать дальше, констатировал эксперт.