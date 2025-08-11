NBC: Белый дом рассматривает возможность приглашения Зеленского на Аляску

Вашингтон не исключает возможности пригласить на Аляску, где пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает РБК со ссылкой на NBC News.

Белый дом рассматривает возможность приглашения президента Украины на Аляску. Об этом, по данным NBC, заявили высокопоставленный американский чиновник и три человека, которые в курсе о внутренних дискуссиях.

Ранее газета The Washington Post писала, что Белый дом пока что не направил официальное приглашение Зеленскому. Вопрос о его участии в саммите РФ и США остается открытым.

Между тем CNN сообщал, что украинский лидер прилетит на Аляску во время переговоров Путина и Трампа, но не будет участвовать в них. Возможно, мероприятия с его участием будут проходить после встречи глав государств.

Саммит РФ и США пройдет 15 августа на Аляске. Якобы для этих целей секретная служба Америки арендовала шестикомнатный особняк в Анкоридже.