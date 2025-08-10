Вашингтон пост: Киев останется за рамками переговоров на Аляске

WP: Зеленский пока не получил приглашения на саммит Путина и Трампа

Несмотря на предварительные обсуждения, администрация США пока не направила официального приглашения Владимиру Зеленскому для участия в предстоящей встрече лидеров России и США. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимный источник.