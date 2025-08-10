Вашингтон пост: Киев останется за рамками переговоров на Аляске
WP: Зеленский пока не получил приглашения на саммит Путина и Трампа
Несмотря на предварительные обсуждения, администрация США пока не направила официального приглашения Владимиру Зеленскому для участия в предстоящей встрече лидеров России и США. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимный источник.
Вопрос о возможном участии украинского президента остается открытым, но на текущий момент переговоры 15 августа на Аляске планируются как исключительно двусторонние.
Ранее NBC News сообщал о внутренних обсуждениях трехстороннего формата в Белом доме. При этом Кремль последовательно подчеркивает двусторонний характер предстоящей встречи.
Основной темой переговоров станет украинское урегулирование.