сегодня в 18:36

Дмитриев: встреча Путина и Трампа запланирована на Успение Богородицы

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что день планируемого саммита президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске выпадает на праздник Успения Богородицы по новому стилю, сообщает РИА Новости .

Православная церковь в США отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы 15 августа. В РПЦ его встречают 28 августа.

«День, посвященный мирному „упокоению“ Марии. Православная церковь на Аляске имеет русские корни. Какой бы ни была ваша вера, этот праздник направлен на милосердие и примирение», — сказал Дмитриев.

Он также призвал стороны выбрать диалог и мир.

Трамп 8 августа заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы по переговорам подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. А губернатор Аляски Майк Данливи подтвердил, что штат полностью готов к предстоящей встрече президентов РФ и США, запланированной на 15 августа.