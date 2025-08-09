Губернатор Аляски Майк Данливи подтвердил, что штат полностью готов к предстоящей встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, запланированной на 15 августа.

«Аляска всегда была мостом между народами, и сегодня мы остаёмся воротами для дипломатии, коммерческой деятельности и безопасности в одном из самых важных регионов мира. Весь мир наблюдает, Аляска готова», — написал Данливи в соцсети Х.

Он также подчеркнул, что «ни одно другое место не играет столь значимой роли в национальной обороне США».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков упоминал, что на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы России и США, открывая перспективы для реализации масштабных и взаимовыгодных проектов.