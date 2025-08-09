Ушаков: Путин и Трамп обсудят урегулирование на Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе саммита на Аляске сосредоточатся на обсуждении долгосрочного урегулирования украинского конфликта, сообщает РИА Новости .

Также он добавил, что на Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы обеих стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов.

Президент США Дональд Трамп встретится с российским лидером Владимиром Путиным 15 августа на Аляске.

Ранее в Кремле заявили, что следующая неделя обозначена как ориентир для встречи Путина и Трампа. Однако точная дата не называлась.

Трамп заявлял, что в территориальном контексте украинского урегулирования могут быть обмены и возвращения.

Россия и США намерены достичь соглашения об урегулировании украинского конфликта, которое закрепит успехи Кремля в зоне СВО, утверждает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений. По данным агентства, сделка предполагает «закрепление успехов Путина» — признание российского права на территории, которые ей удалось освободить на фронте.