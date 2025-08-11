Власти готовятся к встрече лидеров двух стран на Аляске
В преддверии встречи президентов России и США на Аляске Секретная служба Америки арендовала шестикомнатный особняк в Анкоридже, сообщает РИА Новости.
По данным New York Times со ссылкой на местного риелтора Ларри Дисброу, объект был сдан в краткосрочную аренду специально для нужд предстоящего саммита.
Параллельно в городе фиксируется резкий рост цен на жилье — некоторые отели подорожали почти вдвое.
Ранее источники РИА Новости сообщали о вероятности проведения переговоров именно в Анкоридже, хотя точное место встречи пока официально не подтверждено.
Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 15 августа и станет первым полноценным саммитом лидеров двух стран за последние годы.
Ранее сообщалось о возможном проведении встречи на военной базе.