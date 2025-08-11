Власти готовятся к встрече лидеров двух стран на Аляске

сегодня в 03:23

Спецслужба США арендовала жилье в Анкоридже перед саммитом Путина и Трампа

В преддверии встречи президентов России и США на Аляске Секретная служба Америки арендовала шестикомнатный особняк в Анкоридже, сообщает РИА Новости .

По данным New York Times со ссылкой на местного риелтора Ларри Дисброу, объект был сдан в краткосрочную аренду специально для нужд предстоящего саммита.

Параллельно в городе фиксируется резкий рост цен на жилье — некоторые отели подорожали почти вдвое.

Ранее источники РИА Новости сообщали о вероятности проведения переговоров именно в Анкоридже, хотя точное место встречи пока официально не подтверждено.

Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 15 августа и станет первым полноценным саммитом лидеров двух стран за последние годы.

Ранее сообщалось о возможном проведении встречи на военной базе.